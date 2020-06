LVMH : UBS reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 397 euros sur LVMH. Le broker estime que l'éventualité d'un abandon par le numéro un mondial du luxe de son rachat de Tiffany constituerait une mauvaise nouvelle pour le joailler américain comme pour le secteur. Le bureau d'études note que l'article de presse évoquant cette hypothèse ne précise pas s'il s'agirait d'un abandon pur et simple ou une modification des conditions financières. En tout état de cause, n'importe quel changement du contrat devra emprunter une forme juridique.L'analyste estime qu'un abandon serait une mauvaise nouvelle pour le secteur dans la mesure où il signifierait que le leader du luxe s'attend à une reprise plus lente que prévu de l'économie et/ou à ce que les fondamentaux du luxe soient pénalisés à long terme.Dans ce cadre et pour ne pas risquer de nuire à sa réputation, LVMH pourrait envisager d'autres alternatives avant de se résoudre à jeter l'éponge, conclut UBS.