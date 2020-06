LVMH : bien orienté avec des propos de broker

23/06/2020 | 14:19

LVMH grimpe de 3,3% et surperforme ainsi le CAC40, avec des propos de Credit Suisse qui réitère son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 360 à 420 euros, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées de 3-5% pour 2021-2022.



Le broker déclare observer des 'signaux encourageants au cours des mois récents', citant notamment des hausses de prix chez Louis Vuitton en mai, et voit le groupe comme un 'bénéficiaire de long terme des tendances séculaires en accélération dans le luxe'.



