LVMH confirme ne pas envisager d'acheter des actions Tiffany sur le marché

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le numéro un mondial du luxe LVMH a indiqué jeudi ne pas envisager d'acheter des actions Tiffany sur le marché, conformément à l'accord qui lie les deux groupes.

"Le conseil d'administration de LVMH, s'est réuni le mardi 2 juin 2020 et a notamment porté son attention sur l'évolution de la pandémie et son impact potentiel sur les résultats et les perspectives de la société Tiffany", a indiqué le groupe français dans un communiqué. "LVMH confirme, à cette occasion, ne pas envisager d'acheter d'actions Tiffany sur le marché", a-t-il ajouté.

Le géant du luxe a publié ce communiqué alors que des spéculations selon lesquelles LVMH s'apprêterait à intervenir en Bourse pour acheter des actions Tiffany ont récemment circulé sur le marché. LVMH avait déjà démenti des rumeurs semblables au mois de mars.

En novembre, les deux sociétés avaient annoncé être parvenues à un accord portant sur l'acquisition de Tiffany par LVMH pour 135 dollars par action en numéraire, soit une valeur d'entreprise de 16,2 milliards de dollars (14,5 milliards d'euros).

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire