LVMH : en hausse, un analyste relève sa cible

12/06/2020 | 17:08

Le titre gagne près de 1,3% à la Bourse de Paris après le relèvement d'objectif de Jefferies. Le bureau d'analyses réitère sa recommandation 'conserver' sur LVMH, avec un objectif de cours à 12 mois rehaussé de 6% à 380 euros, à l'occasion d'une mise à jour de ses prévisions pour le groupe de luxe dans l'attente de sa publication semestrielle.



Le broker réduit ses estimations 2020 de 10% pour le chiffre d'affaires et de 14% pour le profit opérationnel (à moins de huit milliards d'euros) 'pour refléter les défis en cours, en particulier en dehors des activités 'souples' (comme la maroquinerie et les vêtements)'.



