LVMH : n'envisage pas d'achats d'actions Tiffany

04/06/2020

Compte tenu des rumeurs ayant circulé récemment sur le marché, LVMH confirme, à la suite d'une réunion de son conseil d'administration qui s'est tenue le 2 juin, 'ne pas envisager d'acheter d'actions Tiffany sur le marché'.



Lors de sa réunion, le conseil a notamment porté son attention sur l'évolution de la pandémie et son impact potentiel sur les résultats et les perspectives de la maison de joaillerie américaine, au regard de l'accord qui lie les deux groupes.



