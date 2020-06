LVMH : pourrait renoncer au rachat de Tiffany

03/06/2020 | 10:52

Le conseil d'administration du géant du luxe aurait eu une réunion à Paris pour discuter de l'accord proposé sur Tiffany dans un contexte de détérioration du marché américain indique WWD.



La réunion aurait porté sur la pertinence du rachat du joaillier américain dans un contexte de dégradation des perspectives du marché américain suite à la pandémie de covid-19 et aux émeutes.



L'offre de LVMH pour Tiffany & Co. semble donc soudainement beaucoup moins certaine, a indiqué WWD (Women's wear daily).



Pour mémoire, l'accord annoncé le 25 novembre dernier, à un prix de 135 dollars par action Tiffany payable en numéraire, valorise la maison de haute joaillerie à environ 14,7 milliards d'euros, soit 16,2 milliards de dollars.



L'action Tiffany a perdu hier près de -9% à environ 117$.



