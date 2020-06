PRESSE: LVMH renonce à rouvrir les négociations avec Tiffany pour le moment

PARIS (Agefi-Dow Jones)--LVMH a décidé de ne pas renégocier le prix d'acquisition de Tiffany pour le moment, rapporte l'agence Reuters, en citant des sources proches du dossier.

Plus tôt cette semaine, plusieurs médias avaient affirmé que le PDG de LVMH, Bernard Arnault cherchait à faire baisser le prix de cette acquisition, fixé à 16,2 milliards de dollars (environ 14,5 milliards d'euros).

Mais le groupe a renoncé à cette démarche en raison notamment d'obstacles juridiques, a ajouté Reuters.

Une porte-parole de LVMH contactée par l'agence Agefi-Dow Jones n'était pas immédiatement joignable vendredi.

Selon leur accord conclu à la fin novembre, LVMH et Tiffany ont jusqu'au 24 août pour finaliser leur rapprochement, mais chaque partie à la possibilité de demander un report jusqu'au 24 novembre au plus tard. La fusion a déjà été autorisée aux Etats-Unis et les deux sociétés n'ont pas encore déposé leur dossier auprès de la Commission européenne.

Le projet inclut une clause de terminaison de contrat permettant à Tiffany de renoncer à l'opération en échange du versement de 575 millions de dollars, mais LVMH ne dispose pas d'une telle option.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

