Tiffany plonge dans le rouge au premier semestre

New York (awp/afp) - Le joailler américain Tiffany, qui a souffert de la fermeture de nombre de ses magasins à cause des mesures de confinement prises pour combattre la pandémie de Covid-19 a enregistré une perte nette de 65 millions de dollars (62 millions de francs suisses) au cours des trois premiers mois de son exercice décalé, contre un bénéfice de 125 millions de dollars un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a chuté de 44% à 556 millions de dollars à périmètre comparable, a indiqué l'entreprise.

Son patron Alessandro Bogliolo s'est toutefois félicité de la stratégie de vente en ligne --renforcée l'année dernière-- qui a permis de compenser en partie la chute des ventes ainsi que la priorités donnée à la Chine continentale, frappée en début d'année mais où les affaires ont vite repris avec une hausse de 30% des ventes en avril par rapport au même mois de 2019.

Tiffany a aussi indiqué avoir restructuré ses lignes de crédit renouvelables ainsi que de la dette, "par précaution" et pour se donner plus de souplesse et de marges de manoeuvre.

M. Bogliolo a par ailleurs redit mardi son attachement au rachat par le géant français du luxe LVMH.

"Je suis certain que le meilleur reste à venir pour Tiffany et je suis très impatient de faire ce voyage avec LVMH à notre côté", a déclaré M. Bogliolo selon un communiqué de l'emblématique maison.

Selon Women's Wear Daily, LVMH s'interroge sur la dette de Tiffany et la nécessité ou non de finaliser le mariage dans les termes actuels.

Mais des sources bancaires ont indiqué à l'AFP la semaine dernière que le rachat était toujours en bonne voie.

Le groupe français avait offert 135 dollars par titre Tiffany ou 16,2 milliards de dollars. L'action Tiffany a clôturé autour 122 dollars lundi et s'échangeait en hausse de 0,8% mardi après la publication des résultats lors de transactions électroniques précédant la séance officielle.

afp/jh