LVMH : HSBC reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HSBC a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 325 euros sur LVMH. Le broker estime que le groupe n'est pas à l'abri des tendances normalisatrices qui guettent le secteur, mais sa valorisation reste attrayante. Le bureau d'études s'attend à un ralentissement de la croissance organique 2018 (+10% avec le +8% au quatrième trimestre) et table pour 2019 sur +6%. Le courtier précise que le titre ne se négocie plus avec une prime par rapport à ses concurrents, en dépit d'une meilleure visibilité sur les bénéfices.