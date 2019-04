LVMH : Invest Securities remonte son objectif de cours

11/04/2019 | 10:55

Invest Securities remonte son objectif de cours de 265 à 305 euros sur LVMH, tout en gardant sa position 'neutre' sans véritable biais, son 'évaluation peinant à s'aligner sur le niveau instantané des cours à leur plus haut niveau historique'.



'LVMH mérite de voir sa valorisation sur les multiples classiques (PER), tutoyer les sommets historiques en termes relatifs ou absolus, les conditions d'exploitation renforçant cette logique...', juge l'analyste qui pointe 'la force d'attraction d'un modèle unique'.



'Pour autant, nous ne sommes plus dans une logique d'anticipations haussières, même si la croissance organique (+11% au premier trimestre 2019) semble pouvoir invariablement soutenir une tendance à deux chiffres', prévient-il toutefois.



