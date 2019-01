11/01/2019 | 15:19

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur LVMH tout en abaissant son objectif de cours de 14%, passant ainsi de 350 à 300 euros, dans une note sectorielle consacrée aux valeurs du luxe en Europe.



Il explique avoir revisité ses estimations pour certaines valeurs de son univers de couverture lorsque cela se justifiait, ainsi que des objectifs de cours du fait de 'multiples durables plus bas attendus dans un environnement plus incertain'.



'Notre vision des actions sur-performantes n'a pas changé, mais nous percevons davantage de visibilité et moins de potentiel de progression en 2019 à ce stade', ajoute l'intermédiaire financier en résumé de sa note de recherche.



