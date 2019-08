LVMH : Morgan Stanley confiant pour Dior en Chine

30/08/2019 | 10:39

Les analystes de Morgan Stanley ont confirmé leur conseil d'achat sur l'action du groupe de luxe français LVMH ce matin. Leur objectif de cours a été ajusté à la hausse de 380 à 390 euros.



Selon une note de recherche, 'Dior brille en Chine' : les analystes estiment que Christian Dior 'est l'une des marques de luxe les plus importantes et les plus dynamiques en Chine'. Ce qui vaut aussi pour les produits cosmétiques siglés Dior.





