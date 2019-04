LVMH : de bon augure pour le 'soft luxury' (Credit suisse)

11/04/2019 | 12:02

Credit suisse a lui aussi salué les ventes trimestrielles nettement supérieures aux attentes publiées par LVMH. Toujours à l'achat ('surperformance') sur le dossier, les analystes visent cependant un objectif de cours de 355 euros n'offrant qu'un potentiel de hausse limité.



Avec une croissance organique de 11% au 1er trimestre, le géant français du luxe a battu le consensus (Bloomberg) de deux points de pourcentage ainsi, souligne Credit suisse, que les prévisions les plus optimistes. Ce qui constitue donc un présage favorable pour le secteur, LVMH étant le premier grand nom à se livrer à l'exercice.



Cela étant, les 'bonnes surprises' de LVMH se concentrent dans les branches Mode & Maroquinerie et Vins & Spiritueux (soit grosso modo ce qu'on appelle le 'soft luxury'), alors que les Parfums & Cosmétiques et surtout les Montres & Joaillerie ont un peu déçu.



En conséquence, la publication de LVMH devrait plutôt porter les spécialistes de la maroquinerie et du cognac (on pense par exemple à Salvatore Ferragamo ou à Rémy Cointreau) plutôt que ceux du 'hard luxury', segment du luxe qui inclut la joaillerie et l'horlogerie (comme Richemont et Swatch), ajoute Credit suisse.









