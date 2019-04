LVMH : des ventes supérieures aux attentes, salue UBS

11/04/2019 | 11:18

UBS salue ce matin, dans une note de recherche, les ventes sensiblement supérieures aux attentes publiées hier soir par le géant français du luxe LVMH au titre de son 1er trimestre 2019. Toujours à l'achat sur le dossier, les analystes maintiennent cependant leur objectif de cours à 12 mois de 355 euros, soit un potentiel limité de l'ordre de 4%.



Deuxième plus forte hausse de l'indice CAC 40, l'action LVMH prend 3,8% ce matin.



Au 1er trimestre (T1) 2019, la croissance organique des facturations a atteint 11%, alors que le consensus n'attendait que + 8,8% (et UBS 9,2%).



Quelles divisions ont le plus agréablement surpris ? La branche amirale, Mode & Maroquinerie (qui comprend Louis Vuitton), a vu ses ventes augmenter de 15% en données comparables, contre une anticipation de 12% de la part du marché. Idem pour les Vins & Spiritueux (9% contre 5,4%) et aussi la Distribution sélective (8% contre 6,7%).



Deux déceptions : les Montres & Joaillerie (4% contre 5,7%) et les Parfums & Cosmétiques (9% contre 10%).



Selon les analystes, ces performances sont avant tout attribuables aux caractéristiques propres de LVMH, mais elles sont néanmoins de nature à soutenir l'ensemble du secteur en Bourse.



UBS souligne enfin que LVMH a confirmé ses perspectives.











