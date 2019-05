LVMH : valorisation attractive pour Morgan Stanley

29/05/2019 | 14:59

Morgan Stanley réaffirme son conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 380 euros sur LVMH, jugeant 'attractive' la valorisation du géant français du luxe, considéré comme un 'surperformant structurel'.



'La désirabilité des marques clés de LVMH demeure actuellement très élevée ; ceci devrait permettre au groupe de continuer de croitre de façon consistante et rentable', estime le broker dans sa note de recherche.



