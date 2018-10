12 octobre 2018 Les Journées Particulières : Jour 1

C'est parti pour la quatrième édition des Journées Particulières qui se tiendra jusqu'au 14 octobre ! Suivez cet événement unique pour découvrir les 56 Maisons et 77 lieux qui ouvrent leurs portes au grand public, sur réservation ou en accès libre.

Pendant l'édition 2018 des Journées Particulières, 35 Maisons accueillent les visiteurs en accès libres :

ACQUA DI PARMA - Milan BERLUTI - Paris BVLGARI - Rome CHAUMET - Paris CHRISTIAN DIOR - Paris CHÂTEAU CHEVAL BLANC - Saint-Emilion DFS - Venise (Italie) DOM PÉRIGNON - Hautvillers DOMAINE DES LAMBRAYS - Morey-Saint-Denis EMILIO PUCCI - Castelfiorentino FENDI - Rome FONDATION LOUIS VUITTON - Paris GIVENCHY - Paris GLENMORANGIE - Tain GUERLAIN - Paris HENNESSY - Cognac HUBLOT - Nyon (Suisse) KRUG - Reims LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE LE JARDIN D'ACCLIMATATION LOEWE - Madrid LORO PIANA - Roccapietra LOUIS VUITTON MALLETIER - Asnières et Fiesso d'Artico (Italie) MAKE UP FOR EVER - Boulogne-Billancourt MERCIER - Epernay MOËT & CHANDON - Epernay NICHOLAS KIRKWOOD - Londres RIMOWA - Cologne RUINART - Reims SEPHORA - Paris TAG HEUER - La Chaux de Fonds (Suisse) TANNERIES ROUX - Romans-sur-Isere THÉLIOS - Longarone (Italie) VEUVE CLICQUOT PONSARDIN - Reims ZENITH - Le Locle (Suisse)

