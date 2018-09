17 septembre 2018 « Confidences Particulières » : découvrez les coulisses de savoir-faire d’exception

Dans un peu moins d'un mois, les Journées Particulières reviennent, avec une dimension nouvelle : 56 Maisons ouvertes au public, 77 lieux différents - dont 39 inédits -, 5 continents… Pour patienter jusqu'au 12, 13 et 14 octobre, découvrez « Confidences Particulières », une série de 13 podcasts qui part à la rencontre des femmes et des hommes passionnés qui incarnent le groupe LVMH et ses valeurs.

A partir du 17 septembre, LVMH plongera le public encore plus profondément dans les univers variés de ses Maisons en l'invitant à des promenades sonores avec sa collection exclusive de podcasts : « Confidences Particulières ».

Julien Cernobori, journaliste et « podcasteur », est allé à la rencontre des artisans du groupe LVMH sur leur lieu de travail et de création. Dans une cave champenoise, la quiétude du lac Léman ou le silence d'un atelier de souliers parisien, il a écouté le témoignage de femmes et d'hommes si fiers de leur métier, amoureux de leur terroir, soucieux du geste parfait.

Des histoires de passions, des récits de vie uniques, dans le secret des Maisons, parmi lesquelles figurent Bulgari, Château d'Yquem, Maison Francis Kurkdjian, Sephora ou encore Dior. Des « Confidences Particulières », à découvrir en 13 podcasts exclusifs à partir du 17 septembre sur le site des Journées Particulières et les plateformes de téléchargement (Soundcloud, Podcast Addict et Apple Podcast).