18 janvier 2019 Appel aux start-ups : candidatez au 3e LVMH Innovation Award et gagnez votre place à nos côtés à Viva Technology 2019 !

Au terme de trois jours de sessions de pitch et de rencontres déterminantes, la plus convaincante d'entre elles rejoindra VeChain (block chain) et Kronos Care (solution post-achat), finalistes 2018, ainsi que Heuritech (deep learning) et Oyst (solution e-commerce), lauréats 2017 et 2018 de ce prix stimulant les idées neuves et le développement des start-ups. À la clé, un accompagnement personnalisé dans son développement par le Groupe pendant un an à Station F.

Si votre start-up a moins de dix ans d'existence, comporte moins de 100 collaborateurs et s'intéresse à la thématique « Crafting the customer experience of tomorrow », rendez-vous sur la plateforme du LVMH Innovation Award pour postuler : https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/lvmh.

Clôture des inscriptions le 15 février 2019 !