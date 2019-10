18 octobre 2019 Vendanges 2019 : un millésime atypique et riche d'enseignements pour la Maison Hennessy

Après quinze jours de récolte sous le soleil de Charente, Hennessy a dressé le premier bilan de ses vendanges pour l'année. Des conditions quasi estivales qui ont permis d'obtenir des raisins sains et matures.

Dès le 13 septembre 2019, les équipes du vignoble Hennessy ont tout mis en œuvre pour récolter chacune des parcelles au meilleur moment. Les conditions très sèches de l'été, cumulées aux températures élevées ont entraîné une maturation très rapide et un sucrage inédit des raisins en comparaison aux millésimes précédents. C'est pourquoi le cycle de récolte a été particulièrement succinct.

Résultat d'une période marquée par le gel printanier en mai, la floraison pluvieuse en juin et la sécheresse estivale, la récolte est aussi plus modeste que l'année 2018 et présente des équilibres de maturité inhabituels pour la région cognaçaise. Dans l'ensemble, les vins sont fruités et conservent une belle fraîcheur associée à une acidité marquée, qui assurera leur stabilité pendant l'étape de conservation en amont de celle de distillation.