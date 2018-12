24 décembre 2018 Rétrospective 2018 du groupe LVMH et de ses Maisons : une année tournée vers l'art et la culture

Succès des expositions internationales initiées en 2018 par les Maisons du groupe LVMH

Dès la moitié du XIXe siècle, la Maison Chaumet s'est ouverte au reste du monde, captant les influences les plus diverses et diffusant en retour son style parisien. Très tôt, Monsieur Dior a saisi l'importance d'écrire l'histoire de sa Maison parisienne au-delà des frontières. Il y parvient en dix années à peine et conquiert le monde en ne cessant d'inaugurer à l'étranger des boutiques et des concepts pionniers. De la même manière, la Maison Louis Vuitton a fait du voyage un thème essentiel de son identité.

Après avoir présenté son univers à plus de 700 000 visiteurs en 2017 à travers l'exposition « Christian Dior, couturier du rêve » au musée des Arts Décoratifs de Paris, la Maison Christian Dior a fait voyager ses archives en 2018. Présentée depuis mi-novembre au Denver Art Museum, l'exposition « Dior, from Paris to the World » célèbre plus de 70 ans de haute couture et rend hommage à l'ambition internationale éminemment contemporaine de Monsieur Dior et à la vision créative de ses successeurs à travers plus de 180 modèles haute couture, 25 toiles d'atelier, des photographies, des vidéos, des films inédits, des croquis originaux, près de 200 accessoires et nombre d'archives rares. L'exposition est à découvrir jusqu'au 3 mars 2019. À partir du 2 février, la Maison proposera au public londonien de venir à sa rencontre au Victoria and Albert Museum.