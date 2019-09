25 septembre 2019 LIFE 2020 : les quatre objectifs de LVMH vers l'excellence environnementale

Depuis 27 ans, la politique environnementale de LVMH constitue un pilier de sa stratégie de croissance. En 2012, cette politique connaît une accélération avec la création du programme LIFE (LVMH Initiatives For the Environment) qui ancre le développement durable dans le plan stratégique de chaque Maison du Groupe. En 2016, LVMH consolide LIFE en déterminant quatre objectifs partagés par toutes les Maisons afin de progresser vers l'excellence environnementale à l'horizon 2020 : améliorer la performance environnementale de tous les produits, déployer les meilleurs standards dans les filières d'approvisionnement, améliorer les indicateurs clés de l'efficacité environnementale pour tous les sites et réduire les émissions de CO 2 .