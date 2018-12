26 décembre 2018 Rétrospective 2018 du groupe LVMH et de ses Maisons : une année tournée vers la transmission et le savoir-faire

Héritiers et dépositaires du patrimoine culturel des métiers de l'artisanat et de la création, LVMH et ses Maisons ont toujours porté une attention minutieuse à la sauvegarde et au développement de savoir-faire parfois séculaires. De la quatrième édition des Journées Particulières à la cinquième édition du Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs de Mode en passant par l'Institut des Métiers d'Excellence LVMH, le Groupe a continué en 2018 à assurer la transmission des métiers de l'artisanat et de la création auprès des jeunes générations et à allier savoir-faire et innovation… Retour sur les temps forts de 2018 !

Les Journées Particulières LVMH 2018

Avec 180 000 visiteurs, les Journées Particulières LVMH ont connu un succès sans précédent cette année. Pour sa quatrième édition, cet événement unique en son genre a pris une dimension nouvelle : avec 56 de ses Maisons ouvertes au grand public, le groupe LVMH a proposé au public de découvrir 77 lieux d'exception - dont 40 inédits - situés dans 14 pays sur cinq continents. Pendant trois jours (12, 13 et 14 octobre), parfumeurs, horlogers, joailliers, bottiers, malletiers, œnologues, tonneliers et artistes maquilleurs entre autres, ont accueilli des visiteurs venus de tous horizons pour partager avec eux les multiples savoir-faire liés à leurs métiers. De belles histoires et des moments d'émotion qui resteront dans les mémoires en attendant la prochaine édition… !