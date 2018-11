30 novembre 2018 « Dior, from Paris to the World » : la Maison Dior célèbre plus de 70 ans de haute couture avec sa nouvelle exposition au Denver Art Museum

Pour Florence Müller, commissaire de l'exposition, « il a été le premier à comprendre qu'à partir d'une maison de couture, très confidentielle, faite pour des femmes de la plus haute élégance, il pouvait conquérir la planète ». À travers quinze espaces thématiques ponctués d'œuvres de Claude Monet, Marc Quinn ou encore Jackson Pollock, et de pièces du XVIIIe siècle, l'exposition rend hommage tantôt aux icônes, tantôt à l'amour que Monsieur Dior portait à l'art et aux cultures étrangères. Ne sont pas oubliées, bien sûr, les « Ladies in Dior », égéries ou fidèles clientes, parfaites inconnues ou stars illustres, de Marilyn Monroe à Natalie Portman. Le visiteur traverse ainsi le temps et les nombreux pays explorés par le couturier et ses six héritiers : Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons et aujourd'hui Maria Grazia Chiuri, Directrice artistique de la Maison depuis 2016.

Rendue possible grâce au prêt des archives Dior Héritage de la maison Dior, l'exposition « Dior, from Paris to the World » a également bénéficié des prêts de collectionneurs ainsi que de ceux des plus grands musées américains, comme le Metropolitan Museum of Art de New York, le Henry Ford Museum de Detroit ou le Chicago History Museum.

Détails pratiques :

Denver Art Museum

100 W 14th Avenue Pkwy

Denver, CO 80204

Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi, de 10h à 17h / le vendredi, de 10h à 20h / le samedi et le dimanche, de 10h à 17h.

Tarif : 12 $