4 septembre 2019 Prix LVMH pour les jeunes créateurs de mode 2019 : les gagnants

Comme chaque année, le Jury a également souhaité décerner un prix spécial, désormais nommé Prix Karl Lagerfeld, en hommage au grand créateur disparu en février 2019, qui fut un membre actif du Jury dès la fondation du Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs de Mode. Le lauréat 2019 du Prix Karl Lagerfeld est Hed Mayner.

Hed Mayner, 33 ans, de nationalité israélienne, bénéficie d'une dotation de 150 000 euros, et d'une année de mentorat au sein du groupe LVMH.

C'est l'actrice suédoise, Alicia Vikander, Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2016, qui a remis le trophée du Prix, une sculpture spécialement réalisée par l'artiste Jean-Michel Othoniel.

Delphine Arnault déclare : « Je me réjouis qu'un candidat issu du continent africain remporte le Prix LVMH pour la première fois, d'autant que Thebe Magugu, à 26 ans, est le plus jeune des candidats de la sélection 2019. Son travail créatif joue avec les codes du masculin et du féminin, de la tradition et de l'expérimental, avec les volumes et le savoir-faire traditionnel sud-africain. Le jury a été également conquis par la vision contemporaine de Hed Mayner. Son vestiaire interroge le genre masculin grâce à une esthétique qui mêle fluidité et structure, simplicité et luxe. Cette sixième édition témoigne du rayonnement international, année après année, du Prix LVMH : venus d'une centaine de pays, plus de 1700 candidats ont postulé cette année. Je remercie les huit finalistes, venus d'Europe, d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient, du Japon ou d'Afrique, qui ont présenté un travail de création d'une qualité exceptionnelle. Je me réjouis que le prix LVMH puisse contribuer à mettre en lumière Thebe Magugu et Hed Mayner, les deux lauréats, et à les accompagner dans le développement de leur entreprise. »