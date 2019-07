5 juillet 2019 « The Dawn of Romanity » : l'hommage haute couture de Fendi à Karl Lagerfeld au cœur des ruines du Forum Romain

Données financières (EUR) CA 2019 52 406 M EBIT 2019 11 388 M Résultat net 2019 7 406 M Dette 2019 4 614 M Rendement 2019 1,81% PER 2019 26,0x PER 2020 23,9x VE / CA2019 3,75x VE / CA2020 3,45x Capitalisation 192 Mrd Graphique LVMH MOËT HENNESSY VUITTON SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LVMH MOËT HENNESSY VUITTON Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 367 € Dernier Cours de Cloture 381 € Ecart / Objectif Haut 12,8% Ecart / Objectif Moyen -3,78% Ecart / Objectif Bas -36,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Bernard Arnault Chairman & Chief Executive Officer Antonio Federico Belloni Group Managing Director & Director Jean-Jacques Guiony Chief Financial Officer Delphine Arnault-Gancia Director Antoine Arnault Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LVMH MOËT HENNESSY VUITTON SE 47.70% 215 739 VF CORPORATION 23.27% 34 926 LULULEMON ATHLETICA INC. 51.30% 23 969 UNDER ARMOUR 46.75% 10 957 MONCLER 33.46% 10 916 RALPH LAUREN CORP 6.79% 8 539