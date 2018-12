7 décembre 2018 Viva Technology 2019 : ouverture des inscriptions du troisième LVMH Innovation Award

Le LVMH Innovation Award est de retour ! À toutes les start-ups : postulez dès maintenant pour intégrer le Luxury Lab LVMH lors de l'édition 2019 de Viva Technology les 16, 17 et 18 mai prochains. À la clé pour le grand gagnant, un accompagnement personnalisé dans son développement par le Groupe pendant un an. Et pour tous les finalistes, une exposition exceptionnelle au cœur de l'un des principaux rendez-vous mondiaux de l'innovation.

La quatrième édition du salon Viva Technology se tiendra du 16 au 18 mai 2019, à Paris. Le groupe LVMH y sera une nouvelle fois présent, en qualité de Partenaire Platinum. À ses côtés sur son stand, de nombreuses Maisons du Groupe, qui viendront présenter leurs dernières innovations. Mais aussi une trentaine de start-ups venues du monde entier, ayant une activité en lien avec le secteur du luxe, répondant à la problématique « Crafting the customer experience of tomorrow ».

Pour sélectionner les start-ups qui l'accompagneront à Viva Technology, LVMH ouvre les candidatures de la troisième édition de son Innovation Award. Lancé avec succès en 2017, ce prix s'adresse à toutes les start-ups de moins de dix ans, estimées à moins de 100 millions de dollars, dont l'activité compte moins de cent collaborateurs et est en lien avec les problématiques rencontrées par le groupe LVMH et ses Maisons. Les start-ups répondant à ces critères peuvent d'ores et déjà postuler en ligne sur le site du LVMH Innovation Award.

À travers ce prix, le groupe LVMH soutient la jeune création et stimule les idées neuves en accélérant le développement des start-ups et leur intégration sur le marché, une démarche en adéquation avec ses valeurs de créativité et d'innovation, d'excellence et d'esprit entrepreneurial. Depuis sa création, le LVMH Innovation Award a récompensé les start-ups Heuritech (deep learning) en 2017, puis Oyst (solution e-commerce), VeChain (block chain) et Kronos Care (solution post-achat) en 2018.

Rendez-vous dès maintenant sur la plateforme dédiée pour postuler : https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/lvmh

Clôture des inscriptions le 15 février 2019 !