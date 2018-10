9 octobre 2018 Les Journées Particulières 2018 : des visites en accès libre

Plus que quelques jours avant la quatrième édition des Journées Particulières. Les réservations sont maintenant closes, mais 42 lieux sont ouverts au grand public en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Ecosse, en Suisse et en Allemagne parmi lesquels : les ateliers Louis Vuitton à Asnières, le Palazzo della Civiltà Italiana de Fendi à Rome, les crayères Ruinart… Comment les visiter ? Rendez-vous sur place les 12, 13 et 14 octobre pour découvrir ces lieux d'exception et rencontrer nos artisans, tous mobilisés pour partager avec vous l'histoire et les savoir-faire de chaque Maison.