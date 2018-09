photo par Volodymyr SHUVAYEV, vidéo par Alexey ZUBOV

KIEV (awp/afp) - Longtemps considéré comme le créateur le plus prometteur d'Ukraine, Anton Belinskiy s'est fait sa place dans le monde de la mode. À 31 ans, il présente à la Fashion Week de Paris un style streetwear parfois inspiré de l'actualité trouble de son pays, mais surtout "des gens ordinaires".

Son pays a traversé depuis cinq ans une sanglante révolte pro-européenne, l'annexion de la Crimée par la Russie, une guerre meurtrière dans l'Est et une dramatique crise économique. Le styliste n'en reste pas moins fier: ses vêtements intègrent régulièrement les couleurs bleu et jaune du drapeau national, des couvertures de passeport ou des taux de changes de la monnaie nationale.

Pendant cette période agitée, Anton Belinskiy, qui avait créé une marque à son nom dès 2009, a gravi à toute allure les échelons, s'attirant les faveurs des magazines de mode.

Pour la première fois mardi, il présente sa collection printemps-été 2019 sur les podiums parisiens. Le même jour que des poids lourds comme Chanel et Louis Vuitton.

Le jeune homme svelte aux yeux clairs, cheveux coupés très court, avoue "paniquer" un peu à l'approche de la présentation d'une collection "consacrée à la voie de l'homme vers Dieu".

C'est justement dans la cour de l'église orthodoxe qu'il fréquente à Kiev que le jeune créateur rencontre l'AFP, après avoir promené son chien en pantalon de camouflage gris et baskets très usés.

Seule sa veste en velours carmin de sa griffe dénote. "Mes vêtements sont trop chers pour moi-même, mais parfois je peux me le permettre", plaisante Anton Belinskiy, qui réfute tout statut de "superstar" malgré le succès de ces dernières années.

Cinq ans après avoir créé sa marque, il recevait le prix de Mercedes-Benz Fashion Days à Kiev, avant de devenir en 2015 le seul candidat de l'Europe de l'Est préselectionné pour le prix LVMH avec sa collection ironique "Poor but Cool".

Depuis, le magazine Vogue l'a présenté comme "l'un des talents les plus brillants à Kiev" et le site de mode Antidote l'a qualifié de "designer ukrainien le plus prometteur".

Ses collections se vendent en Amérique, Europe et Asie, mais pas en Ukraine.

"C'est beaucoup de travail et une énorme responsabilité", confie le jeune créateur, à la tête d'une équipe de cinq personnes.

Anton Belinskiy est réputé pour ses vêtements colorés rappelant parfois le suprématisme du peintre Kasimir Malevitch, né à Kiev au XIXe siècle. D'autres explorent le streetwear des années post-soviétique, comme a pu le faire le Géorgien Demna Gvasalia chez Balenciaga.

"Impossible à inventer"

"Les meilleurs designers sont les gens ordinaires. C'est impossible à inventer, cette façon de s'habiller qui existe chez nous, en ex-URSS", s'enthousiasme-t-il. "C'est beau et étrange à la fois!"

Kiev, qui garde l'empreinte des influences éclectiques subies depuis sa fondation il y a plus de 1.500 ans, constitue pour le créateur un "haut lieu d'énergie" où "tout est encore sauvage".

"C'est ma maison (...) qui me donne des idées", confie le jeune homme, qui a passé son enfance dans un lugubre quartier soviétique en périphérie de Kiev, avant d'étudier dans une université de design locale, "totalement inadaptée à la modernité".

Belinskiy évite de regarder les créations des autres pour ne pas les copier, même inconsciemment. Il s'inspire en revanche régulièrement de l'actualité.

Fin 2013, il a fait photographier ses vêtements sur le Maïdan, place centrale de Kiev et épicentre du soulèvement pro-européen qui a abouti à la fuite du président prorusse Viktor Ianoukovitch.

Lors de la séance photo deux mois avant la répression dans le sang de la révolte, le mannequin avait des "larmes" rouges ressemblant à du sang sur son visage.

Deux ans plus tard, alors que Kiev attendait l'autorisation de l'Union européenne pour que les Ukrainiens puissent y voyager sans visa, Anton Belinskiy a présenté une collection comprenant des t-shirts frappés du passeport ukrainien.

"Il observe très finement ce genre de choses et les commente dans ses collections", relève Tanya Solovey, une rédactrice de l'édition ukrainienne de Vogue. Selon elle, Anton Belinskiy est un "visionnaire" mais aussi un homme de réseaux "génial" capable de rassembler autour de lui des jeunes talents.

"Son antenne qui capte l'actualité mondiale dépasse de loin celles des autres, elle va jusque dans l'espace", sourit-elle. "C'est cela qui le rend intéressant".

ant/gmo