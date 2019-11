BONDS : S&P confirme la note "A+" de LVMH, avec perspective stable

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation financière S&P Global Ratings (S&P) a confirmé vendredi la note "A+" de LVMH, avec perspective stable, après que le groupe a annoncé en début de semaine un accord en vue du rachat de l'américain Tiffany pour 16,9 milliards de dollars. Si cette acquisition devrait porter le ratio dette nette/ebitda de LVMH à plus de 2 fois en 2020, sur une base pro forma, S&P estime que le groupe pourra ramener ce ratio dans la fourchette de 1,5 fois à 2 fois en 2021 et 2022. Ce désendettement sera soutenu par un flux de trésorerie opérationnelle disponible (FOCF) d'au moins 6,5 milliards d'euros par an, en incluant la contribution de Tiffany et hors nouvelle acquisition, souligne S&P. Jeudi, l'agence Moody's avait elle aussi confirmé sa note sur le groupe de luxe. (fschott@agefi.fr) ed: ECH

