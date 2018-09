CELINE : nouveau directeur artistique, « nouvelle marque »

Hedi Slimane nommé en janvier modifie quelques détails de la marque.

L’accent aigu sur le « e » disparait, le nouveau CELINE s’écrit en lettres majuscules noires sur fond blanc. Ce nouveau logo s’inspire de celui historique des années 60 avec une typographie inspirée des années 30. « C’est par soucis de réduction et de pureté à l’instar des collections des années 60 » explique la maison sur son site Instagram.

Nommé en début d’année dans la maison parisienne du groupe LVMH, Hedi Slimane s’occupera de l’ensemble des collections en incluant les futures lignes masculines, la couture et les parfums.

Sur le site Instagram, après avoir supprimé les anciennes images postées par la précédente directrice Phoebe Philo, une seule image apparait ainsi que sur les divers sites. Celle d’une sorte de rideau en papier doré semblant se dérouler à l’infini et avec bien sûr le nouveau logo.

Cette stratégie ressemble en tous points à celle employée par Hedi Slimane pour relancer Saint Laurent dont il avait également changé le nom et le logo.

Simultanément, c’est Lady Gaga qui a été choisie comme ambassadrice de la marque pour dévoiler le nouveau modèle de sac. La chanteuse aux près de 30 millions d’abonnés n’a pas manqué lors de sa visite à Paris de se faire remarquer avec son superbe sac en cuir noir. De quoi mettre l’eau à la bouche du monde de la mode en attendant le premier défilé d’Hedi Slimane pour Celine prévu à Paris vendredi 28 septembre.

C’est en 1945 que Céline Vipinia a fondé son premier magasin de chaussures pour enfants rue de Malte à Paris. Suivra une intense diversification : maroquinerie, gants, sacs, chaussures pour hommes et femmes, parfums, prêt à porter, etc. avec simultanément plusieurs ouvertures de boutiques en Europe et en Asie, atteignant le nombre de 80 à la fin des années 80.

Depuis 1996, Celine intègre LVMH et est aujourd’hui distribué dans plus de cent points de vente. Celine est donc une des nombreuses parques de la galaxie LVMH, coté à la Bourse de Paris et dont le cours et en croissance de 145% depuis 5 ans !