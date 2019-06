LVMH : Bernard Arnault, l'homme qui valait 100 milliards de dollars

C'est l'une des dépêches les plus lues du jour sur les terminaux Bloomberg : Bernard Arnault, le patron de LVMH, vient de rejoindre Jeff Bezos et Bill Gates au nombre des fortunes dépassant 100 milliards de dollars. Le créateur d' Amazon.com est crédité de 119 milliards de dollars, celui de Microsoft de 106 milliards de dollars et le Français de 100 milliards de dollars. Bernard Arnault a bénéficié de l'accélération, hier, de l'action LVMH , qui a signé un nouveau record historique. Il est intéressant de décortiquer la façon dont Bloomberg procède pour déterminer ce montant.



Le classement Bloomberg au matin du 19 juin 2019 (Copie d'écran) Le classement Bloomberg au matin du 19 juin 2019 (Copie d'écran)



La fortune de la famille Arnault a connu une énorme accélération depuis cinq ans, avec l'explosion boursière de l'action LVMH. Comme le montre le graphique qui suit, elle a triplé depuis 2014, avec une nouvelle accélération en 2019. Si toute sa fortune était liquide, Bernard Arnault pourrait acheter 74,3 millions d'onces d'or. Elle représente actuellement 0,515% du PIB des Etats-Unis, selon Bloomberg, et 1,84% du total de la fortune des 500 milliardaires suivis par Bloomberg.

La fortune de chaque milliardaire est évidemment une estimation. Aucun n'a vraiment intérêt à faire connaître la teneur précise de son patrimoine. La partie émergée de l'iceberg est plutôt facile à déterminer : ce sont les sociétés cotées. Dans le cas de Bernard Arnault, ses parts familiales dans Christian Dior et sa filiale LVMH ou les actions détenues dans Carrefour (1,9% au 31 décembre 2018) et Hermès (8,6% au 31 décembre 2018). L'agence financière ne prend pas en compte des actions qui seraient, par exemple, nanties. Elle retire aussi des actifs les engagements connus (l'endettement présumé du Groupe Arnault). Dans le cas du patron de LVMH, le calcul s'arrête là car il est difficile de déterminer et de quantifier ses autres actifs privés. Le ratio de confiance dans l'estimation est de trois étoiles sur cinq, signale Bloomberg, ce qui sous-tend une fiabilité médiocre. Toutefois, il est probable que la fortune réelle de la famille Arnault aille au-delà, puisque l'estimation publiée repose quasi-intégralement sur des actifs faciles à valoriser puisque cotés. Bloomberg demande à chaque milliardaire présent dans son classement s'il veut apporter des modifications ou des précisions. Mais la plupart du temps, l'agence se heurte à un refus poli de commenter l'estimation. C'est le cas avec la représentante de Bernard Arnault.



Evolution de la fortune estimée de Bernard Arnault depuis 2012 (Source Bloomberg) Evolution de la fortune estimée de Bernard Arnault depuis 2012 (Source Bloomberg)