LVMH : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF SCA

Paris, le 5 juillet 2019

Au titre du contrat de liquidité confié par LVMH à Oddo BHF SCA, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

40 000 titres

32 476 235,80 euros en espèces

Au cours du premier semestre 2019, les opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre du contrat de liquidité LVMH :

1 562 transactions exécutées à l’achat, portant sur un volume total de 217 281 titres et un montant total de 66 895 245,65 euros

2 214 transactions exécutées à la vente, portant sur un volume total de 277 281 titres et un montant total de 85 194 043,25 euros

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat qui a été mis en œuvre au cours du premier semestre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

162 000 titres

45 623 241,39 euros en espèces





ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Total 1 562 217 281 66 895 245,65 Total 2 214 277 281 85 194 043,25 02/01/2019 23 3 490 878 202,00 02/01/2019 46 6 000 1 526 400,00 03/01/2019 25 8 510 2 097 261,50 04/01/2019 52 6 000 1 498 293,10 07/01/2019 15 2 000 500 500,00 07/01/2019 12 2 000 504 000,00 09/01/2019 12 2 000 523 200,00 08/01/2019 102 13 000 3 338 750,00 10/01/2019 13 2 000 519 000,00 09/01/2019 33 4 000 1 057 200,00 11/01/2019 28 4 000 1 033 500,00 11/01/2019 27 4 000 1 046 000,00 14/01/2019 56 10 000 2 527 700,00 15/01/2019 11 2 000 508 000,00 15/01/2019 9 2 000 501 600,00 18/01/2019 105 10 000 2 507 414,15 16/01/2019 10 4 000 996 400,00 21/01/2019 47 4 000 1 027 203,65 17/01/2019 32 5 000 1 233 800,00 22/01/2019 2 2 015 519 863,25 22/01/2019 1 15 3 828,00 23/01/2019 57 6 000 1 548 855,70 23/01/2019 18 2 000 510 200,00 24/01/2019 31 4 000 1 032 500,00 24/01/2019 10 2 000 510 600,00 25/01/2019 23 2 000 520 099,70 28/01/2019 27 4 000 1 033 000,00 28/01/2019 27 2 953 764 517,60 29/01/2019 16 2 453 630 866,75 29/01/2019 51 4 000 1 038 832,60 04/02/2019 5 3 000 844 500,00 30/01/2019 49 9 500 2 604 806,20 06/02/2019 22 4 000 1 149 150,00 31/01/2019 1 2 000 559 500,00 07/02/2019 21 3 500 995 600,00 01/02/2019 14 2 000 570 000,00 08/02/2019 48 2 700 762 892,95 04/02/2019 8 1 000 282 400,00 12/02/2019 26 2 700 779 770,40 05/02/2019 26 4 500 1 292 533,25 13/02/2019 11 1 900 560 080,00 06/02/2019 31 2 500 722 684,60 14/02/2019 42 6 900 2 024 190,00 07/02/2019 1 500 144 750,00 15/02/2019 11 700 202 506,10 08/02/2019 16 1 700 486 030,00 18/02/2019 5 1 000 293 700,00 11/02/2019 32 5 900 1 698 180,00 19/02/2019 20 700 205 321,25 12/02/2019 90 7 900 2 309 993,20 20/02/2019 7 1 700 500 515,00 13/02/2019 14 2 930 872 863,50 21/02/2019 10 500 147 850,00 14/02/2019 3 2 900 866 810,00 22/02/2019 4 500 148 575,00 15/02/2019 23 4 900 1 444 560,00 26/02/2019 4 700 210 700,00 19/02/2019 5 1 000 295 100,00 27/02/2019 15 1 500 451 950,00 20/02/2019 8 1 570 465 390,00 28/02/2019 2 1 000 301 300,00 21/02/2019 15 1 000 296 800,00 05/03/2019 10 556 170 052,60 22/02/2019 34 3 700 1 106 521,95 06/03/2019 17 2 500 766 325,00 25/02/2019 6 1 500 454 000,00 07/03/2019 2 500 152 375,00 26/02/2019 8 1 200 364 055,00 08/03/2019 35 1 700 513 560,00 28/02/2019 3 500 151 950,00 11/03/2019 12 1 000 306 300,00 01/03/2019 7 2 500 768 300,00 13/03/2019 9 2 000 618 600,00 05/03/2019 5 556 172 221,00 14/03/2019 1 156 48 102,60 08/03/2019 30 1 700 520 118,45 15/03/2019 3 1 000 317 000,00 11/03/2019 8 1 000 308 850,00 18/03/2019 10 944 298 864,60 12/03/2019 8 1 500 462 500,00 20/03/2019 12 2 500 795 905,00 13/03/2019 8 2 000 624 275,00 21/03/2019 23 4 500 1 429 900,00 14/03/2019 17 2 500 785 425,00 22/03/2019 28 3 900 1 228 320,00 15/03/2019 4 2 000 638 750,00 25/03/2019 64 4 700 1 452 715,00 19/03/2019 10 2 000 641 700,00 28/03/2019 3 841 272 568,10 21/03/2019 16 3 500 1 121 450,00 29/03/2019 13 1 000 326 800,00 25/03/2019 60 8 500 2 667 250,00 08/04/2019 42 4 000 1 330 411,20 26/03/2019 9 3 000 964 575,00 09/04/2019 46 5 000 1 644 305,00 27/03/2019 1 500 162 375,00 12/04/2019 5 500 171 450,00 28/03/2019 3 1 500 488 575,00 15/04/2019 2 500 170 425,00 29/03/2019 11 1 000 329 500,00 18/04/2019 9 1 500 521 775,00 01/04/2019 4 841 278 623,30 23/04/2019 23 4 000 1 394 500,00 05/04/2019 20 1 500 503 325,00 25/04/2019 1 500 172 450,00 09/04/2019 12 1 000 332 000,00 26/04/2019 7 1 500 517 300,00 10/04/2019 7 1 500 495 175,00 29/04/2019 12 1 000 344 050,00 11/04/2019 20 3 000 1 029 056,30 06/05/2019 39 6 000 2 068 338,00 12/04/2019 5 500 173 525,00 07/05/2019 45 6 000 2 027 850,00 15/04/2019 8 500 171 275,00 08/05/2019 11 1 000 335 160,40 16/04/2019 14 1 500 518 900,00 09/05/2019 56 8 000 2 665 650,00 17/04/2019 25 3 000 1 050 125,00 13/05/2019 38 5 000 1 638 475,00 18/04/2019 22 3 000 1 055 375,00 15/05/2019 24 3 000 990 375,00 23/04/2019 19 1 000 349 709,55 16/05/2019 3 500 167 550,00 24/04/2019 12 500 175 875,00 17/05/2019 5 1 000 337 500,00 26/04/2019 3 500 172 950,00 20/05/2019 85 10 500 3 496 392,20 30/04/2019 12 2 000 696 250,00 22/05/2019 14 1 500 502 950,00 02/05/2019 15 1 000 350 700,00 23/05/2019 7 1 500 499 650,00 03/05/2019 10 1 500 531 000,00 27/05/2019 13 1 708 576 791,60 08/05/2019 22 3 000 1 016 025,00 28/05/2019 6 500 168 325,00 09/05/2019 15 2 000 670 500,00 29/05/2019 15 2 500 843 950,00 10/05/2019 20 3 000 1 006 875,00 30/05/2019 2 500 169 250,00 14/05/2019 44 5 000 1 645 375,00 31/05/2019 57 6 500 2 178 725,00 15/05/2019 31 4 000 1 336 275,00 03/06/2019 42 5 000 1 665 761,45 16/05/2019 37 2 500 847 618,20 04/06/2019 18 3 000 1 006 725,00 17/05/2019 6 1 000 341 500,00 06/06/2019 38 5 000 1 750 182,95 21/05/2019 23 4 500 1 505 175,00 11/06/2019 8 1 500 539 975,00 22/05/2019 25 2 160 728 505,00 12/06/2019 7 1 500 534 425,00 23/05/2019 17 1 048 350 682,40 13/06/2019 8 1 500 530 650,00 24/05/2019 13 1 000 336 250,00 14/06/2019 5 500 176 575,00 27/05/2019 19 3 000 1 020 375,00 19/06/2019 9 1 000 364 800,00 28/05/2019 8 2 000 682 625,00 20/06/2019 6 808 298 556,00 30/05/2019 19 3 000 1 021 100,00 21/06/2019 21 4 000 1 475 350,00 31/05/2019 25 3 000 1 012 800,00 26/06/2019 41 4 500 1 659 000,00 03/06/2019 77 6 500 2 186 849,50 27/06/2019 2 500 184 000,00 04/06/2019 92 4 000 1 358 337,20 05/06/2019 13 5 000 1 735 200,00 06/06/2019 32 5 000 1 772 875,00 07/06/2019 68 6 000 2 135 436,90 10/06/2019 12 500 179 804,50 11/06/2019 9 1 500 543 025,00 13/06/2019 4 1 500 533 000,00 14/06/2019 25 1 000 355 432,90 17/06/2019 17 3 500 1 252 525,00 18/06/2019 59 5 000 1 817 450,00 20/06/2019 14 3 000 1 110 975,00 21/06/2019 21 1 000 373 700,00 24/06/2019 1 500 185 250,00 25/06/2019 11 808 300 740,60 26/06/2019 1 500 186 975,00 27/06/2019 3 500 185 200,00 28/06/2019 13 4 000 1 493 000,00





LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia et Ao Yun. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Pink Shirtmaker, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Nicholas Kirkwood, Loro Piana, RIMOWA, Patou et Fenty. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna et Maison Francis Kurkdjian. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bvlgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior Montres, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

CONTACTS LVMH

Analystes et investisseurs

Chris Hollis

LVMH

+ 33 1 44 13 21 22 Media

Jean-Charles Tréhan

LVMH

+ 33 1 44 13 26 20



CONTACTS MEDIA France

Brune Diricq / Charlotte Mariné

Publicis Consultants

+ 33 1 44 82 47 20 France

Michel Calzaroni / Olivier Labesse /

Hugues Schmitt / Thomas Roborel de Climens

DGM Conseil

+ 33 1 40 70 11 89 Italie

Michele Calcaterra,/ Matteo Steinbach

SEC and Partners

+ 39 02 6249991 Royaume-Uni

Hugh Morrison / Charlotte McMullen

Montfort Communications

+ 44 7921 881 800 Etats-Unis

James Fingeroth / Molly Morse / Anntal Silver

Kekst & Company

+ 1 212 521 4800 Chine

Daniel Jeffreys

Deluxewords

+44 772 212 6562





Pièce jointe