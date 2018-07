Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Citi a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 310 euros sur LVMH. Le broker a relevé ses prévisions de résultats annuels dans le sillage du premier semestre solide réalisé par le groupe et du ton rassurant adopté par le management concernant le second semestre.