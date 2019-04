LVMH : Credit Suisse reste à Surperformance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a confirmé son opinion Surperformance et son objectif de 355 euros LVMH après la publication de ventes encore plus solides que prévu au premier trimestre. Elles ressortent 2% au-dessus du consensus et dépassent les prévisions les plus optimistes. Les devises ont eu impact positif de 5%, permettant au chiffre d'affaires d'afficher une croissance publiée de 16%. Le broker rappelle que LVMH est le premier groupe spécialisé dans la consommation a dévoilé ses ventes. Elles sont de bonnes augures pour la maroquinerie et le cognac, mais plus contrastées pour le "hard luxury".