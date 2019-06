LVMH : Givenchy reçoit l'Oscar de la marque de parfum de l'année grâce à L'Interdit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cosmétiquemag, la marque média spécialisée dans le secteur de la beauté a remis pour sa 30e édition, les Oscars de la beauté. L'Oscar de la marque de l'année a été attribué à Givenchy (LVMH). "Résultat d'un parfait équilibre entre des valeurs historiques et modernes, le parfum L'Interdit signe la meilleure vente des nouveauté féminines de l'année 2018 en France, plus de 60 ans après sa création", a indiqué Cosmétiquemag.L'Oscar du retailer de l'année a été attribué à Philippe Georges, pour avoir hissé son entreprise familiale Beauty Success, au quatrième rang de la parfumerie sélective.L'Oscar du parfumeur de l'année est revenu à Quentin Bisch chez Givaudan. Sa création, Wanted by Night d'Azzaro (Clarins Fragrance Group), meilleure nouveauté masculine en 2018 sur le marché français, "se distingue avec des fragrances boisées-orientales et épicées".L'Oscar du prestataire de l'année : Aurélien Chaufour, président d'Anjac Health & Beauty. "Le groupe, spécialisé dans la formulation, la fabrication et la conditionnement à façon de cosmétiques et de produits pharmaceutiques investit toujours plus dans l'innovation".