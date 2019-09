LVMH : Goldman Sachs relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a relevé son objectif de cours sur LVMH de 350 à 420 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Alors que l'économie ralentit, le broker affiche sa préférence pour les marques dominantes qui gagnent des parts de marché et qui ont démontré leur capacité à investir financièrement pour conserver et acquérir de la clientèle. Louis Vuitton, Dior et Hennessy, (65% de l'Ebit attendu en 2021) appartiennent à ce segment.