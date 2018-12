LVMH : JPMorgan reste à Surpondérer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 335 euros sur LVMH à la suite de l'annonce du rachat de Belmond. Le broker souligne que la transaction est relativement petite à l'échelle du groupe. En effet, l'opération représente environ 2% de la capitalisation de LVMH. De plus, la génération de cash flow devrait permettre de rembourser très rapidement cette acquisition de 3,2 milliards de dollars sans peser sur le ratio d'endettement ni sur la capacité du groupe à réaliser d'autres transactions. Enfin, LVMH a annoncé un impact relutif de 0,1%.En terme stratégique, l'opération est intéressante dans la mesure où elle renforce l'expérience de LVMH dans le luxe et où elle s'ajoute au portefeuille actuel d’hôtels.