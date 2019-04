Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 300 euros sur LVMH après un chiffre d'affaires trimestriel encore meilleur que prévu grâce au dynamisme confirmé du "soft luxury", soit la mode et la maroquinerie et l'alcool.