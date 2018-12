LVMH : L'Hôtellerie, une nouveau territoire à explorer

Mais que vient faire LVMH dans l'hôtellerie ? Premier élément de réponse, le groupe y est déjà : il exploite des hôtels, via deux marques. L'hôtellerie ultra-luxe de LVMH s'appelle Cheval-Blanc, avec des implantations à Courchevel, aux Maldives, à Saint-Barthélémy et bientôt à Paris (La Samaritaine) et à Saint-Tropez (Résidence de la Pinède). Le directeur général de LVMH Hotel Management, Olivier Lefebvre, a bâti son expérience chez Starwood, un des grands acteurs du secteur. Le groupe opère aussi via Bulgari Hotels & Resorts, à 50% avec Marriott. Cette chaîne possède déjà des établissements à Milan, Londres, Bali, Pékin, Dubaï et Shanghai (523 chambres au total). Des implantations à Paris, Moscou et Tokyo sont programmées d'ici 2020 (239 chambres au total). Il y a quelques semaines, Zonebourse avait abordé l'hypothèse du retour des acquisitions dans le secteur du luxe , pour pallier un rythme de croissance qui devrait se normaliser après une décennie dorée. L'opération annoncée ce matin par LVMH conforte notre sentiment. Mais le numéro un du secteur a pris le marché à contrepied en frappant là où il n'était pas attendu.Mais que vient faire LVMH dans l'hôtellerie ? Premier élément de réponse, le groupe y est déjà : il exploite des hôtels, via deux marques. L'hôtellerie ultra-luxe de LVMH s'appelle Cheval-Blanc, avec des implantations à Courchevel, aux Maldives, à Saint-Barthélémy et bientôt à Paris (La Samaritaine) et à Saint-Tropez (Résidence de la Pinède). Le directeur général de LVMH Hotel Management, Olivier Lefebvre, a bâti son expérience chez Starwood, un des grands acteurs du secteur. Le groupe opère aussi via Bulgari Hotels & Resorts, à 50% avec Marriott. Cette chaîne possède déjà des établissements à Milan, Londres, Bali, Pékin, Dubaï et Shanghai (523 chambres au total). Des implantations à Paris, Moscou et Tokyo sont programmées d'ici 2020 (239 chambres au total).



Fatigué(e) des Auberges de Jeunesse ? Le Bulgari de Londres et le Cheval Blanc de Courchevel (Copies d'écrans sites internet des sociétés)



Six fois plus d'hôtels avec Belmond



Mais l'opération Belmond pourrait marquer un tournant. Cheval Blanc est la déclinaison d'une marque interne emblématique, qui a vocation à rester dans la confidentialité de l'ultra-luxe. Chez Bulgari Hotels & Resorts, la griffe italienne filiale de LVMH apporte son savoir-faire, sa marque et son design, la gestion opérationnelle étant assurée par Marriott. Cheval Blanc et Bulgari Hotels & Resorts représentent fin 2018 un total de neuf hôtels très sélects.



Belmond, c'est 46 hôtels, trains et croisières fluviales de plus dans 24 pays. LVMH va payer 3,2 milliards de dollars pour s'offrir l'entreprise cotée à New York (dont 600 millions de dollars de dette). Le chiffre d'affaires de Belmond a atteint 572 millions de dollars et sa marge d'Ebitda 24,5%. Jusqu'en 2014, la société s'appelait encore Orient-Express Hotels. Parmi ses actifs les plus emblématiques, figurent le Cipriani à Venise, le Splendido à Portofino ou le Copacabana Palace de Rio de Janeiro, mais aussi le train Venice Simplon-Orient-Express, le Belmond Royal Scotsman et les croisières Belmond Road to Mandalay.





Les implantations Belmond dans le monde (Source Slide Belmont - Cliquer pour agrandir)