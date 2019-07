LVMH Moët Hennessy Vuitton : 1 juillet 2019 Felipe Oliveira Baptista nommé Directeur Artistique de la Maison Kenzo

LVMH annonce la nomination de Felipe Oliveira Baptista en tant que nouveau Directeur Artistique de Kenzo. Il prendra ses fonctions le 1er juillet 2019, pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la Maison, fondée en 1970.

Originaire des Açores, Felipe Oliveira Baptista est diplômé de la Kingston University de Londres. Après ses premiers pas dans la mode à Milan, il s'installe définitivement à Paris, travaillant d'abord pour Christophe Lemaire. En 2002, il est lauréat du Grand prix du Festival International de Mode et de Photographie d'Hyères, dont LVMH est partenaire.

En 2003, il crée sa propre Maison et sera, à ce titre, distingué par deux fois par le prix de l'ANDAM, en 2003 et 2005. Il y développe des lignes à la fois conceptuelles et sensuelles dont chaque pièce est pleinement conçue comme un objet de design, mêlant exigence esthétique et fonctionnalité.

En 2010, il prend la direction artistique de Lacoste, qu'il marque de son empreinte. Il y initie notamment un principe de séries limitées inédites et novatrices.

« Je suis heureux de cette nomination. Le talent de designer de Felipe, sa maîtrise du vêtement et son enracinement personnel dans des cultures très différentes seront de réels atouts pour insuffler une nouvelle énergie créative dans la Maison », déclare Sidney Toledano, Président-directeur général de LVMH Fashion Group.

« Nous sommes ravis d'accueillir Felipe Oliveira Baptista comme nouveau Directeur Artistique de Kenzo. Sa vision créative moderne et novatrice et son approche artistique très complète vont permettre à la Maison de continuer à déployer son potentiel dans le respect de son héritage unique », ajoute Sylvie Colin, Directrice générale de Kenzo.

« Kenzo, c'est la liberté contagieuse et le mouvement. Tout ce que M. Takada faisait était empreint de joie, d'élégance et d'un sens de l'humour frais et impertinent. La façon dont Kenzo célèbre la nature et la diversité culturelle a depuis toujours été et est encore au cœur de la marque. Ces deux sujets n'ont jamais été aussi pertinents et déterminants qu'aujourd'hui, ils sont essentiels pour écrire le futur de Kenzo », se réjouit Felipe Oliveira Baptista.