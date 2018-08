LVMH Moët Hennessy Vuitton : 10 août 2018 L’exposition Les Mondes de Chaumet à Tokyo, une invitation au voyage et à la découverte de la Maison parisienne

Le Mitsubishi Ichigokan Museum de Tokyo accueille entre ses murs Les Mondes de Chaumet, une exposition qui invite le visiteur à un véritable voyage dans l'histoire, le patrimoine et le savoir-faire de la Maison parisienne de haute joaillerie. En hommage à son pays d'accueil, l'exposition s'attache à mettre en lumière les relations étroites entre Chaumet et le Japon au regard de leurs influences et inspirations communes.

Les Mondes de Chaumet se veut être un dialogue : celui entre joaillerie et courants artistiques, pièces contemporaines et pièces historiques, œuvres de joaillerie et objets d'art. Un dialogue qui illustre un moment clé de l'histoire de Chaumet, celui où la Maison s'est ouverte au reste du monde dès la moitié du XIXe siècle, captant les influences les plus diverses, diffusant en retour son style parisien et s'imposant comme un acteur majeur de l'histoire de la haute joaillerie.

« Sur plus de deux siècles d'existence, Chaumet s'est montré curieux de tout, de tous les ailleurs, historiques comme exotiques. De cette curiosité ressort un intérêt particulier pour le Japon qui marque encore la création contemporaine », souligne Henri Loyrette, Président honoraire du Musée du Louvre, en charge de la direction de l'exposition avec Akiya Takahashi, Directeur du Mitsubishi Ichigokan Museum.

Grâce aux prêts exceptionnels de collections prestigieuses, d'institutions et de musées, le parcours de l'exposition dévoile quelque 300 pièces, comprenant bijoux précieux, tableaux, dessins mais aussi de nombreuses archives inédites. Autant d'œuvres qui sont magnifiées par une scénographie novatrice privilégiant la surprise, imaginée par Bureau Betak.

Point d'orgue de l'exposition, le chapitre thématique sur la rencontre artistique entre Chaumet et le Japon illustre l'influence du Japonisme dans les créations joaillières de la Maison, de la moitié du XIXe siècle à nos jours. En témoigne la parure de Haute Joaillerie spécialement imaginée pour l'événement, une création précieuse, inspirée par la délicatesse de la Nature et symbolisant la culture commune de l'excellence qui unit Chaumet au Japon.

Information pratiques

L'exposition sera ouverte au public du 28 juin au 17 septembre 2018

Du mardi au dimanche de 10h à 18h, et jusqu'à 21h le vendredi (dernière entrée une demi-heure avant la fermeture)

Mitsubishi Ichigokan Museum

2-6-2 Marunouchi, Chiyodaku

Tokyo 100-0005