LVMH Moët Hennessy Vuitton : 11 avril 2019 Sun Song, Cactus Garden et Afternoon Swim, les trois nouvelles créations olfactives de Louis Vuitton inspirées par l'été californien

Alliance réussie entre la légèreté d'une brume fruitée et la profondeur des fleurs, ces « parfums de lumière », comme les appelle le Maître Parfumeur, évoquent l'été californien, ses longues plages, sa lumière unique et l'esprit de liberté qui l'habite. Ode aux beaux jours, Sun Song dévoile une fleur d'oranger solaire, sublimée par des notes de citron et de muscs. Cactus Garden associe quant à lui une nature lointaine et exotique au maté, accompagné de bergamote et de lemongrass. Vague rafraîchissante, Afternoon Swim magnifie l'orange, combinée à la bergamote et la mandarine.

Touche finale de l'univers estival de ce trio parfumé, les écrins ont été ornés par Alex Israel, artiste multimédia originaire de Los Angeles. Chaque parfum a inspiré à l'artiste une création emblématique de son univers, où l'été transparaît à travers les verres teintés de lunettes de soleil, la promesse d'un road trip sur les routes californiennes ou encore la puissance des vagues du Pacifique.