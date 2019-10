LVMH Moët Hennessy Vuitton : 11 octobre 2019 Louis Vuitton lance LV TV, sa nouvelle chaîne de contenu vidéo sur YouTube

Louis Vuitton a dévoilé LV TV, sa nouvelle plateforme sur YouTube. La chaîne en ligne propose de découvrir des contenus exclusifs et de plonger dans l'univers de Louis Vuitton sous des angles novateurs, à travers les yeux de personnalités inspirantes et amies de la Maison.

La nouvelle chaîne de contenu vidéo LV TV a été imaginée par Louis Vuitton comme une destination, une invitation à un voyage vidéo digital inédit au cœur de la Maison. À travers des sujets variés et des formats novateurs, prenant la forme de vidéos courtes, LV TV permet d'entrer dans les coulisses de Louis Vuitton. Sur un ton léger et divertissant, on redécouvre les moments forts qui ponctuent la vie de la Maison.

LV TV s'articule autour de différentes séries, comme « Les Voyages », « Getting ready with », ou encore « All-Access » et « Ateliers Visites », toutes deux réalisées en collaboration avec Loïc Prigent, journaliste et documentariste spécialisé dans la mode. Ce dernier capte l'effervescence des défilés dans la première, tandis que la deuxième s'attache à saisir l'atmosphère studieuse qui règne dans les ateliers de la Maison. Autre programme diffusé sur la plateforme, « A Day in the Life of the Capucines » s'amuse à mettre en parallèle les différentes déclinaisons de l'iconique sac Capucines et les moments qui ponctuent les journées d'une femme inspirante.

De nombreuses amies de la Maison ont accepté de partager leurs expériences et moments Louis Vuitton : Emma Chamberlain, Sophie Turner, Karlie Kloss, Chloe Grace Moretz ou encore Emma Stone livrent leur vision des défilés, de leurs pièces favorites, et de leur relation unique avec la Maison de mode et maroquinerie. Une manière pour Louis Vuitton d'investir de nouveaux domaines d'expression.