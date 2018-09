LVMH Moët Hennessy Vuitton : 11 septembre 2018 « Jean-Michel Basquiat – Egon Schiele », la double exposition événement à découvrir à partir du 3 octobre 2018 à la Fondation Louis Vuitton

Du 3 octobre 2018 au 14 janvier 2019, la Fondation Louis Vuitton présente, en deux parcours distincts, deux peintres qui fascinent par leur fulgurance et leur intensité : Egon Schiele (1890-1918) et Jean-Michel Basquiat (1960-1988). A travers une sélection de quelque 250 pièces issues de leurs œuvres exceptionnelles, la Fondation Louis Vuitton met en scène le parcours de deux artistes qui, pour Suzanne Pagé, directrice artistique de l'institution, « se voulaient des espèces de prophètes de l'art et qui sont chacun d'une virtuosité extravagante ».

En moins d'une décennie, Egon Schiele et Jean-Michel Basquiat sont devenus des figures majeures de l'art du XXe siècle. Ils sont liés par leur destin, celui d'une œuvre courte dont l'impact comme la permanence a peu d'équivalent. Les expositions qui leur sont respectivement dédiées sont respectueuses du contexte propre de leurs œuvres. Elles constituent deux moments aussi riches que différents. Pour Schiele, la Vienne de 1900, capitale de l'empire austro-hongrois et foyer intellectuel et artistique de premier plan. Pour Basquiat, le New York du début des années 1980 avec la vitalité de sa scène underground, de sa culture urbaine downtown, ses questionnements artistiques et identitaires.

L'exposition consacrée à Egon Schiele comprend quelque 110 œuvres, principalement des dessins issus de collections privées. Indissociable de l'esprit viennois du début du XXe siècle, la dimension tragique et intimiste de l'œuvre de Schiele l'érige comme l'un des sommets de l'expressionnisme. Influencé par son aîné Gustav Klimt, Schiele suit dans un premier temps un style où l'ornement joue un rôle majeur pour ensuite rapidement pratiquer un tracé plus chaotique : tordus et amputés, les corps qu'il dessine sont l'expression frontale du désir et du sentiment tragique de la vie. Fauché par la grippe espagnole en 1918, l'artiste aura réalisé en une dizaine d'années quelque 300 toiles et plusieurs milliers de dessins.

L'œuvre de Jean-Michel Basquiat se déploie dans quatre niveaux de la Fondation Louis Vuitton, sur près de 2 500 m2. L'exposition parcourt chronologiquement l'ensemble de la carrière du peintre en se concentrant sur plus de 135 œuvres décisives. Elle compte des ensembles inédits en Europe et des toiles rarement vues depuis leurs premières présentations du vivant de l'artiste. Comme Schiele, Basquiat est hanté par le passage dans l'au-delà. Son œuvre, tout en étant très vive, est envahie de squelettes et de crânes comme s'il voyait en chaque être humain un mort potentiel. Son décès prématuré en 1988 interrompt une œuvre très prolifique, réalisée en à peine une décennie, riche de plus de mille peintures et davantage encore de dessins.

Dans leur singularité, ces deux expositions s'inscrivent dans l'une des quatre lignes de la Collection de la Fondation Louis Vuitton : la vision subjective et expressionniste de l'artiste. Avec Egon Schiele, c'est la première fois que la Fondation Louis Vuitton dédie une monographie à un artiste « historique ». C'est aussi la première fois qu'elle propose une exposition de cette ampleur consacrée à un unique artiste, Jean-Michel Basquiat, par ailleurs très présent dans sa Collection. Ainsi, la Fondation signifie, une nouvelle fois, sa volonté d'ancrer son engagement pour la création actuelle dans une perspective historique.