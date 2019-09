LVMH Moët Hennessy Vuitton : 11 septembre 2019 LVMH prend la tête du classement Universum France des employeurs les plus attractifs pour les Cadres Expérimentés diplômés des Grandes Écoles de Commerce

Après 14 ans à la tête du classement Universum des entreprises préférées des futurs diplômés d'Ecole de Commerce, LVMH prend pour la première fois la tête du classement Universum France des entreprises préférées des cadres expérimentés diplômés d'Ecoles de Commerce. Le Groupe détrône Google, et se place devant des marques telles que L'Oréal ou Apple. LVMH prend également la huitième place du classement réalisé auprès des Cadres Expérimentés diplômés des Grandes Écoles d'Ingénieurs.

Depuis 2014, Universum publie le classement des employeurs les plus attractifs pour les cadres ayant en moyenne sept ans d'expérience à leur actif et diplômés des Grandes Écoles de Commerce et d'Ingénieurs. En 2019, 11 500 cadres diplômés des Grandes Écoles de Commerce et d'Ingénieurs en France ont répondu à cette enquête et ont ainsi pu choisir leurs cinq employeurs de choix.

« Nous sommes extrêmement fiers de ces résultats dans les classements Universum. Ils confirment l'attractivité de LVMH tant auprès des cadres expérimentés que des étudiants qui, depuis 14 ans, placent notre Groupe à la première place du classement Etudiants. Ils illustrent la pertinence et la portée des différents dispositifs mis en place pour renforcer la connaissance de notre Groupe, tels que INSIDE LVMH Program dédié aux étudiants, DARE LVMH à destination de nos managers ou encore Viva Technology et les Journées Particulières. Tous ont permis à celles et ceux que nous souhaitons recruter de découvrir la richesse de notre écosystème - que ce soit en termes de Maison, métier, activité ou géographie - et les formidables perspectives de carrière qu'il offre », a déclaré Chantal Gaemperle, Directeur Ressources Humaines et Synergies LVMH.