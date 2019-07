LVMH Moët Hennessy Vuitton : 12 juillet 2019 « Louis Vuitton X », l'histoire des collaborations artistiques de la Maison exposée à Beverly Hills

Avec « Louis Vuitton X », la Maison met en scène son itinéraire avant-gardiste à travers les échanges créatifs et les collaborations artistiques qui ont jalonné son histoire. Rendez-vous dans l'emblématique bâtiment du 468 North Rodeo Drive à Beverly Hills jusqu'au 15 septembre 2019 pour découvrir cette rétrospective.

Depuis le 28 juin 2019, plus de 180 créations issues des archives de la Maison Louis Vuitton ont investi deux étages du bâtiment du 468 North Rodeo Drive à Beverly Hills, à l'occasion de « Louis Vuitton X ». Une exposition immersive pour sensibiliser les visiteurs au dialogue initié par la Maison pour instaurer une connexion entre passé et futur, patrimoine et modernité, tradition et innovation.

Parmi les nombreuses pièces exposées, ils pourront découvrir une remarquable collection de malles réalisées sur mesure et datant du XXe siècle, mais aussi des flacons de parfum ainsi que des vitrines Art déco commandés et imaginés par Gaston-Louis Vuitton, petit-fils du fondateur de la Maison, et des sacs Monogram iconiques revisités par des artistes et designers de renom tels que Karl Lagerfeld, Rei Kawakubo, Cindy Sherman ou encore Frank Gehry.

Le point d'orgue de « Louis Vuitton X » est la présentation de la collection Artycapucines, dernière collaboration en date de la Maison avec six artistes internationaux - Sam Falls, Urs Fischer, Nicholas Hlobo, Alex Israel, Tschabalala Self et Jonas Wood - qui ont chacun réinterprété le design du Capucines, sac iconique de Louis Vuitton. Des projets et modèles originaux signés par de grands noms comme Yayoi Kusama, Richard Prince et Zaha Hadid sont également mis à l'honneur.

Informations pratiques

« Louis Vuitton X »

468 North Rodeo Drive

Beverly Hills, CA 90210

Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 10h à 21h / le dimanche de 11h à 19h

Entrée gratuite