LVMH Moët Hennessy Vuitton : 12 septembre 2018 Avec « Los Angeles Rive Gauche », le Bon Marché se met à l’heure californienne

Jusqu'au 21 octobre 2018, la Rive Gauche se fait West Coast. Entre Sunrise, Sunlight et Sunset, Le Bon Marché Rive Gauche et La Grande Epicerie de Paris se mettent à l'heure californienne et accueillent près de 200 marques de la mode à la beauté, en passant par la food, les accessoires et la décoration. Une exposition en trois espaces-temps suivant la course du soleil dans le ciel californien, du levant au couchant, pour tous les amoureux du Californian way of life.

Sunrise : aux premières heures du jour, Le Bon Marché accueille ses visiteurs dans un espace consacré au bien-être, à la spiritualité, entre méditation et yoga. Du 1er au 30 septembre, un studio de yoga éphémère ouvre ses portes au 1er étage du Bon Marché Rive Gauche. La fondatrice du studio parisien Kshanti, Catalina Denis, et la marque de vêtements de yoga Alo, proposent toute la journée des cours de yoga ainsi qu'une déclinaison locale, le yoga for Runners et du yoga « Kids » le week-end. Egalement au programme du studio chaque matin : le Pound Fit, fitness alliant pilates et danse énergique.

Sunlight : pour les adeptes de surf et de skate, le rez-de-chaussée du Bon Marché devient un prolongement de Venice Beach. Une place de choix pour des marques sportives et décontractées : vélos, sportswear, équipements de surf et skate, accessoires de plage, prêt-à-porter casual et snacking à emporter. Côté expérience, Scott Oster, chantre de la culture de la glisse, crée l'événement avec, pour la première fois au Bon Marché, une rampe de skate entièrement conçue pour l'exposition et située comme en lévitation au-dessus du théâtre de la beauté. Des skateurs professionnels sélectionnés par la Fédération Française de Roller & Skateboard s'y produiront tous les mercredis et samedis.

Sunset : au coucher du soleil, l'esprit résolument rock et glam d'Hollywood s'anime. Les jeans, le vintage et les vestes en cuir se muent en dress code et les lunettes de soleil en accessoire indispensable, jusqu'au bout de la nuit… C'est dans cette zone, située au 2è étage du Bon Marché, que s'exposent les denim, une mode rock et des produits de beauté pour révéler la star en nous. Pour ce troisième espace-temps, Blaine Halvorson, le scénographe et designer aux commandes de la marque MadeWorn, a imaginé une double installation événement, Hollyland et Zeppelin. Le premier nommé est un espace dédié à une expérience immersive et multisensorielle, accueillant un invité de marque en la personne de Dr Woo, artiste tatoueur multi-cartes. Dans le second espace, hommage à Led Zeppelin, Blaine Halvorson transforme un dirigeable voyageur en pop-up de luxe.

Après le Brésil, le Japon, Brooklyn ou Paris, le Bon Marché se renouvelle une nouvelle fois pour faire découvrir le meilleur de Los Angeles, sélectionné soigneusement et mis en valeur de manière étonnante, pour une exposition événement.