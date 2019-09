LVMH Moët Hennessy Vuitton : 12 septembre 2019 Le sac iconique « Serpenti Forever » de Bvlgari revisité par Alexander Wang dans une collection capsule exclusive

Pendant la Fashion Week de New York, Bvlgari a dévoilé le fruit de sa collaboration avec le créateur de mode américain Alexander Wang qui livre sa réinterprétation urbaine et chic du sac « Serpenti Forever », icône glamour incontournable de la Maison.

Depuis 2017, Bvlgari soumet son iconique « Serpenti » à la réinterprétation de nombreux créateurs à travers la série « Serpenti Through the Eyes Of »*. En 2019, c'est le créateur de mode californien Alexander Wang qui a été invité à donner sa vision singulière du « Serpenti Forever », modèle iconique de la Maison.

Célèbre pour son style mêlant pièces décontractées et créations sophistiquées, Alexander Wang n'a pas hésité à bousculer les codes de la haute maroquinerie traditionnelle pour imaginer cette collection de sacs à main.

Puisant son inspiration dans les sacs de conditionnement, tels que les shopping bags en papier, le créateur mélange coupes traditionnelles et formes novatrices. Les pièces de maroquinerie sont sublimées par des bijoux « tête de serpent » inspirés d'un modèle vintage de Bvlgari datant des années 1950, référence à l'héritage de la Maison de haute joaillerie.

Au total, six modèles sont nés de cette collaboration unique, chacun disponible dans différentes tailles et matériaux, du cuir disponible dans une palette de couleurs associant blanc, noir et vert menthe, au python naturel ou encore au lézard vernis.

*« Serpenti à travers les yeux de ».