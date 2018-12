LVMH Moët Hennessy Vuitton : 13 décembre 2018 Le groupe Les Échos-Le Parisien lance In Fine éditions d’art, maison d’édition de livres d’art

Fin novembre dernier, le Groupe Les Échos-Le Parisien, pôle média du groupe LVMH, a annoncé la création de sa maison d'édition de livres d'art, In Fine éditions d'art, ainsi que la parution de ses deux premiers ouvrages « Emmanuel Régent. Les zones de l'oubli » et « Légendes urbaines ». In Fine éditions d'art se présente comme la nouvelle référence éditoriale française auprès des musées, artistes, galeries, institutions, fondations, maisons d'excellence et acteurs privés du monde de l'art.

« Notre Groupe qui compte également Connaissance des Arts et Radio Classique, poursuit ainsi sa mission de diffuser les meilleurs contenus culturels et artistiques auprès d'un large public », affirme Pierre Louette, Président Directeur-Général du Groupe Les Échos-Le Parisien.

S'appuyant sur une équipe expérimentée et collaborant avec les meilleurs spécialistes, In Fine éditions d'art conçoit, avec la plus grande exigence de contenu et de qualité iconographique, des monographies d'artistes, essais, beaux-livres, catalogues d'exposition, dans tous les domaines de l'art, du classique à la création la plus contemporaine.