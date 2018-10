LVMH Moët Hennessy Vuitton : 14.10.2018 Le Journées Particulières - Giorno 3

Oltre ad entrare in luoghi eccezionali, raramente aperti al grande pubblico, le Journées Particulières sono anche l'occasione per scoprire il know-how delle nostre Maisons, molte delle quali hanno organizzato dimostrazioni e masterclass per questo scopo !

Suivez-nous pendant cette dernière journée !

View this post on Instagram

#JPLVMH LAST DAY! Following 2 amazing first days of Les Journées Particulières, you have one last opportunity to discover our Maisons today. In France, Italy, Spain, but also in China, Australia or the US, 56 Maisons are exceptionally opening their doors to visitors. 42 locations can be visited without reservation, including @louisvuitton Asnières Workshops and the Family house. Ready, steady, GO! _ Après deux premiers jours enthousiasmant des Journées Particulières, vous avez encore l'opportunité de découvrir nos Maisons aujourd'hui. En France, Italie, Espagne, mais aussi en Chine, Australie ou aux Etats-Unis, 56 Maisons ouvrent exceptionnellement leurs portes aux visiteurs. 42 lieux sont ouverts au public en accès libre, sans réservation, dont les ateliers et la Maison de famille de Louis Vuitton à Asnières. A vos marques, prêt, partez ! _ Dopo 2 fantastici primi giorni delle Journées Particulières, hai un'ultima occasione per scoprire le nostre Maisons oggi stesso. In Francia, Italia, Spagna, ma anche in Cina, Australia o Stati Uniti, 56 Maisons aprono eccezionalmente le loro porte ai visitatori. 42 luoghi possono essere visitati senza prenotazione, tra cui @louisvuitton Asnières Workshops e la Casa di famiglia. Pronti, fermi, andiamo ! _ #JPLVMH #JPLVMHxLOUISVUITTON #LVMH #LouisVuitton

A post shared by LVMH (@lvmh) on Oct 14, 2018 at 1:18am PDT